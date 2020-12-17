شكرا لقرائتكم خبر عن غرامة 450 ألف يورو لـ«تويتر».. خرق الخصوصية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرمت لجنة حماية البيانات التابعة للاتحاد الأوروبي، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مبلغ 450 ألف يورو على خلفية ما وُصف بأنه خرق الموقع لـ «قواعد الخصوصية في الاتحاد الأوروبي»، الأمر الذي يعد سابقة فيما يتعلق بفرض عقوبات على شركات أمريكية وفقًا لنظام حماية البيانات الأوروبي وفقًا لموقع BBC عربية.

ووفقًا للجنة، فتعود الواقعة محل العقوبة إلى يناير من عام 2019، إذ تعرض الموقع لخرق في البيانات، لم يبلغ عنه اللجنة في غضون 72 ساعة من رصده، كما أن «تويتر» لم يوثق مجريات وتفاصيل الخرق بما يكفي، وهو الأمر الذي تحمل الموقع مسؤوليته، مُرجعًا عدم الإبلاغ عن الواقعة في التوقيت المناسب، لحجم طاقم العمل في تلك الأثناء وتحديدًا ما بين أواخر ديسمبر عام 2018 ويناير 2019، وهي الفترة الخاصة باحتفالات عيد الميلاد.