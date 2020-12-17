شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية يكرم الطالبة مخترعة بدلة الأمان ذاتية التنفس لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم احمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية الطالبه ملك اسامه حامد لبيب محمد بالصف الاول الثانوى العام بمدرسة الشهيد احمد السرسى ( لثانوية القديمة بنات سابقا ) بشين الكوم صاحبة اختراع بدله أمان ذاتية التنفس لمواجهة العديد من الأمراض والمخاطر ومنها فيروس كورونا المستجد.

تستخدم البدله بتطويرها وتقنياتها العلمية في التعامل مع الأمراض المعدية مثل فيروس كورونا للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية كما يمكن استخدامها في مجالات أخرى مثل الفضاء والغوص تحت الماء وفى السباحة

أكد سويد أنه لا يألو جهدا في سبيل تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لتنمية مواهب ومهارات أبنائه الطلاب في جميع المجالات سواء العلمية أو الأنشطة