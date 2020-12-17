شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن بكفرالشيخ ينظم دوره لإعداد القاده وإدارة الأزمات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ دورة تدريبية لإعداد القادة وكيفية ادارة الازمات بمقر الحزب بمدينة كفرالشيخ لتدريب الشباب على فن القيادة واعدادهم لتولى المناصب القيادية وذلك انطلاقا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس اشرف رشاد الشريف الامين العام والنائب الاول لرئيس الحزب
ياتى ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة والدكتور علي أبوشوشة الامين المساعد ونائب امين الحزب والدكتور ياسرشحاتة امين العمل الجماهيرى بالمحافظة
وقال الدكتور ياسر شحاتة إن الدورة تستهدف تدريب 200 شاب وفتاة على فن القيادة وادارة الازمات ويحاضر فيها الدكتور محمدالموجى الاستاذ بكلية التربية جامعة الازهر والحاصل على دورات عديدة في اعداد القادة.
و اوضح يسرى ابوشعيشع الامين المساعد بامانة العمل الجماهيرى بالمحافظة ان الدورة تقام ثلاثة ايام في الاسبوع من الثلاثاء إلى الخميس وتستمر لمدة اشهر بعدها يتم حصول الدارس على شهادة معتمدة من احدى الاكاديميات المتخصصة التي تم التنسيق من خلال امانة العمل الجماهيرى.
اشار ابوشعيشع إلى ان الالتزام بالاجراءات الاحترازية للدارسين وارتداء الكمامات من اهم شروط الدورة حيث تم التنبيه على الجميع بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال الدورة
وياتى ذلك في إطار خطة الامانة العامة المركزية للحزب الداعية لاقامة الدورات التدريبية لتدريب الشباب على فن القيادة وكيفية ادارة الازمات لاعدادهم لتولى المناصب القيادية في المجتمع.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
123,153
-
تعافي
105,719
-
وفيات
6,990
كانت هذه تفاصيل خبر مستقبل وطن بكفرالشيخ ينظم دوره لإعداد القاده وإدارة الأزمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.