شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم قنا» تكرم 10 متدربين من منطقة قنا الأزهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، 10 متدربين من منطقة قنا الأزهرية بمراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، أنهوا تدريبهم على برنامج «أوفيس 365» بعد اجتيازهم التدريب الذي نظمه مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية بناء على البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم ومنطقة قنا الأزهرية.

تكريم المتدربين بتعليم قنا

كما كرم مدربي مركز التطوير المسؤولين عن تفعيل البروتوكول وإعداد كوادر للمنطقة الأزهرية لتدريب معلمي الحاسب بالأزهر الشريف.

تكريم المتدربين بتعليم قنا

شهد التكريم أشرف سعد مختار مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وإبراهيم النقيب مدير إدارة التدريب بالمنطقة الأزهرية ومحمد ابراهيم موجه عام الحاسب بالأزهر.

وأثني وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في كلمته، على دور التطوير التكنولوجي في تنفيذ التحول الرقمي بالمديرية ومنظومة الامتحانات بالمرحلة الثانوية ضمن عوامل نجاح استراتيجية الوزارة.