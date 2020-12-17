شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهنئ أول أسرة تسكن مشروع الإسكان المتميز.. ويمنحها ثلاجة هدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، التهنئة لأول أسرة تسكن في وحدتها السكنية بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حى العقاد، كما منحها ثلاجة هدية.

وقدمت الأسرة شكرها لمحافظ أسوان لإهتمامه منذ تحمل مسئولية المحافظة بحل مشكلة تعثر هذا المشروع الذي توقف العمل به منذ 12 عاماً، حيث تم خلال عام فقط تجهيز 840 وحدة سكنية لتسليمها على مراحل بالتجمعين الأول والثاني من إجمالى 2118 وحدة سكنية لتحقيق الإستقرار المعيشى والأسرى لجميع الحاجزين بالمشروع .

وفى نفس السياق، قام اللواء أشرف عطية بتفقد مكونات المشروع حيث تابع منظومة المصاعد الكهربائية الجارى تنفيذها بالعمارات السكنية التي تم تسليمها ليتوالى بعد ذلك تنفيذها بالوحدات المتبقية، موجهاً الشركات المنفذة بضرورة توحيد نوعية المصاعد بكافة الوحدات السكنية، وترقيم هذه الوحدات والإضاءة، مع الإنتهاء من أعمال توصيل الشبكات لخطوط مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والغاز الطبيعى ليعقب ذلك تنفيذ أعمال الرصف ودهان البلدورات والتشجير و«اللاند سكيب»، على أن يتوازى إنهاء أعمال التسوية والتكاسى وإنشاء الباركنج الحضارى ليكون ساحات إنتظار للسيارات بالتجتمع الأول والثانى، وكذا المول التجارى بكل تجمع، بالإضافة إلى الإنتهاء من المسجد الذي يتم إنشاؤه في منطقة تتوسط التجمعين لخدمة المقيمين بهم.

كما كلف المحافظ مسئولى الشركات المنفذة بضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية لتسليم باقى الوحدات في المواعيد المحددة طبقاً للجدول الزمنى الذي تم الإتفاق عليه، لافتاً إلى أن مشروع الإسكان المتميز سيصبح عبارة عن كمباوند متكامل على الطراز المعمارى الحديث لما سيتم توفيره من الخدمات الجماهيرية المختلفة، وكذا متطلبات الحياة العصرية من مسطحات خضراء وأماكن مفتوحة للترفيه ومشايات وغيرها.