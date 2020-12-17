شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القليوبية» تعلن زيادة قوافل المتابعة بالمدارس: «لا تهاون مع المقصرين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تقرر زيادة قوافل المتابعة المدرسية لرصد أي معوقات أو تراخي في إطار تكثيف أليات المتابعات ورصد أي سلبيات تعترض العملية التعليمية والتعامل معها بشكل فوري وحلها بأسلوب علمي .

جاء ذلك خلال اجتماع «الفيومي» مع إدارتي المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية بحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية، وحسين مصطفى مدير إدارة تنسيق المتابعة وعايدة جبريل مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

ناقش الإجتماع تكثيف أليات المتابعات والدفع بالمزيد من القوافل لمتابعة المدارس وضرورة متابعة بعض دواوين الإدارات بجانب مناقشة أهم الإنجازات وماتم تحقيقه ووضع أهم الأولويات في الفترة القادمة ومناقشة أهم المشاكل البارزة في جميع الإدارات وكيفية الوصول لحلها.

وبحث «الفيومى» أي معوقات تعيق سير أعمال الامتحانات على مستوى جميع المراحل التعليمية، مشددا على أنه لا تهاون لأي تقصير أو مجاملة في أعمال الامتحانات.

من ناحية أخرى أكد عبدالرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، أن النظام الجديد للثانوية العامة يقوم على تغيير أدوات التقييم والإمتحانات ليتم اكساب الطلاب مهارات الفهم والاستذكار للقضاء على طرق التعلم التقليدية التي كانت تعتمد على الحفظ والتلقين.