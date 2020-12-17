شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 12 منشآة طبية غير حاصلة على تراخيص العلاج الحر بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية بالمدينة، وذلك في إطار التأكيد على صحة التراخيص الصادرة لها، مشيرا إلى أن تلك الحملات تأتي تفعيلا للرقابة التي تنص عليها قوانين الدولة.

في السياق ذاته قام قسم البيئة بالوحدة المحلية بالتنسيق مع مكتب الصحة للقيام مساء اليوم الأربعاء، بحملة مكثفة تشمل المرور على كافة المنشات الطبية بالمدينة، حيث تم المرور على عدد 6 معامل و14 عيادة، وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط 12 منشآة طبيه منها 4 معامل و8 عيادات غير حاصلين على تراخيص العلاج الحر والإدارة العامة للمعامل المركزية ولا يوجد لديها عقد نفايات.

كما أخطرت اللجنة العيادات والمعامل بسرعة التعاقد مع وحدة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، كما تم اخطار العلاج الحر والإدارة العامة للمعامل بعدم ترخيص تلك المنشآت، وخلال أعمال اللجنة تم تواجد 8 منشأت منها 2 معمل و6 عيادات مستوفية الاشتراطات اللازمة والترخيص.

يأتي ذلك في ضوء الاهتمام بسلامة المواطنين في جميع المجالات والعمل على تنفيذ القوانين بكافة القطاعات بمدن المحافظة.