شكرا لقرائتكم خبر عن «عبوة وقاية» للفريق الطبي بـ «القومي للسكر» لمواجهة «كورونا»: «مناعتك حمايتك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفرَّ المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، التابع لهيئة المعاهد والمستشفيات التعليمية بوزارة الصحة والسكان، «علبة وقاية» لكل فرد من أفراد الفرق الطبية العاملة في المعهد، لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد تحت عنوان «مناعتك.. حمايتك»، وذلك بالتعاون مع إحدى شركات صناعة الدواء الرائدة، والتي تعمل في أكثر من 40 دولة حول العالم، وتتخذ من العاصمة المصرية مقراً رئيسياً لها.

وقال الدكتور إيهاب نبيل، عميد «القومي للسكر»، إن كل «علبة وقاية»، ضمت كلاً من: «50 كمامة طبية، وجيل مُطهر للأيدي، وفيتامينات لرفع المناعة».

ووجه عميد «القومي للسكر»، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشكر للدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لـ«إيفا فارما»، لاستجابته السريعة لفكرة توفير «علبة الوقاية»، مشيراً إلى أن دعم «الشركة» للأطقم الطبية للمعهد «عمل جدير بالاحترام والتقدير».

وشدد «نبيل»، على أن أهم ما تملكه المنظومة الصحية هو «العنصر البشري»، موضحاً أن العبوات توفرت ليس للأطباء فقط، ولكن للتمريض، والفنيين، والإداريين، والعمال، وأمن.

وأشار إلى أن دعم الأطقم الطبية المختلفة هو توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

من جهته، أكد الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب للشركة ونائب رئيس غرفة صناعة الدواء، حرص الشركة الدائم على التعاون مع المعهد القومي للسكر والغدد الصماء، باعتباره «حصن أمان» لمرضى السكري في البلاد، مشيراً إلى أن المسئولية المجتمعية لـ«إيفا» جزء لا يتجزأ من سياسة الشركة، باعتبارها إحدى شركات الأدوية الكبرى بالسوق المحلية.