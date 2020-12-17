شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يشدد على الالتزام بالبرنامج التنفيذى لمشروع تأهيل الترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوازرة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لاستعراض الموقف التنفيذى لبرنامج تأهيل الترع.

و وجه عبد العاطى، بمتابعة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع طبقاً للبرنامج الزمنى المحدد ، نظراً لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة ، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها ، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل باعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، والمساهمة فى تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث.

ويبلغ طول شبكة الترع العمومية 33 الف كيلو متر طولى ، حيث تم حصر جميع الترع المتعبة والتى يوجد بها مشاكل فى وصول المياه إلى النهايات ويوجد أيضا انهيارات بالجسور و بلغ الطول الاجمالى لهذه الترع حوالى 7000 كيلو متر طولى والتى تحتاج إلى أعمال التأهيل.

وشدد عبد العاطى بالالتزام بالجدول الزمني للأعمال المنفذة فى المشروع القومى لتأهيل الترع والجاري تنفيذه بتكلفة 18 مليار جنيه لتأهيل مسافة 6185 كم من الترع المتعبه بحلول عام 2022 ، مع تكثيف الأعمال خلال فترة السدة الشتوية القادمة فى جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية ، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي، واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة والحفاظ على المخزون الجوفي من خلال الحكم في عدد ساعات التشغيل.

كما أوضح عبد العاطي، أن الدولة أعطت أولويه لقري مبادرة "حياه كريمه" والتي تستهدف القري الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.