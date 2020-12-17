شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران: الانتهاء من أعمال تطوير مطار سفنكس وتفعيل منظومة الشكاوى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض ملفات عمل وزارة الطيران المدنى على مدار عام 2020، بحضور الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، ونائبه، الطيار منتصر منّاع ميهوب.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الطيران المدنى، إلى برامج التعاون التى تمت بين الوزارة وعدد من دول الجوار، موضحا أنه فى ضوء توجيهات القيادة السياسية تم تشكيل وفد برئاسة نائب وزير الطيران المدنى لزيارة دولة جنوب السودان خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم فى مجال التدريب ونقل الخبرات من خلال أكاديمية مصر للطيران للتدريب للمهندسين والفنيين فى دولة جنوب السودان، وكذا نقل الخبرات المصرية فى الاستشارات الفنية لأعمال الملاحة الجوية، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إير كايرو وهى شركة تابعة لوزارة الطيران المدنى وشركة جنوب السودان للطيران فى مجال النقل.

فى سياق متصل، قال الوزير إن مصر للطيران الناقل الوطنى لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمى وقعت مذكرة تفاهم مع الجانب الغانى بمقتضاه تصبح مصر للطيران شريكا استراتيجيا فى تأسيس شركة طيران جديدة تابعة للحكومة الغانية، مع تمثيل شركة مصر للطيران بعناصر بشرية من ذوى الخبرة لمجلس ادارة الشركة المزمع إنشاؤها.

وأضاف: على صعيد التعاون مع دول الجوار أيضا، تم عقد مباحثات مع وزير النقل العراقى لبحث أوجه التعاون فى مجال الصيانة والتدريب بين شركتى مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الأخيرة إلى العراق، وبعد الزيارة تم اتخاذ إجراءات للقيام بأعمال الصيانة للخطوط الجوية العراقية من خلال شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية بمطار القاهرة الدولي.

وتطرق الوزير كذلك إلى برامج التعاون مع سلطة الطيران المدنى بدولة السودان، حيث تم عقد اجتماع بين وزير الطيران المدنى المصرى ووزير النقل والبنية التحتية السودانى وقد تم بحث أوجه التعاون بين البلدين، للدخول فى شراكة استراتيجية بين مصر للطيران والخطوط السودانية فى مجال الخطوط الجوية والصيانة والأعمال الفنية والخدمات الأرضية.

وفى سياق آخر، استعرض رئيس الوزراء مع وزير الطيار محمد منار عنبة مخطط طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران، حيث أوضح الوزير أنه يتم حالياً دراسة اتخاذ المراحل النهائية من طرح الأراضى الاستثمارية التابعة لوزارة الطيران بمحيط مطار القاهرة الدولي.

وعرض الوزير موقف تطوير مطار "سفنكس"، موضحا أنه جار تطوير مبنى الركاب ليصل إلى سعة استعابية900راكب/ساعة بدلاً من 300 راكب /ساعة، وأنه سيتم الانتهاء من أعمال التطوير قريبا، وفى هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم استلام مطارات برنيس والعاصمة الإدارية والبردويل، وجار تطوير مطارات برج العرب وسانت كاترين.

وأوضح الطيار محمد منار عنبة، أن الوزارة قامت بتفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بما يحقق رضا المواطنين لتحقيق المزيد من التواصل والتفاعل معهم وسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حلها، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 وقرار رئيس الوزراء 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتطبيقها على جميع الوزارات.

وأضاف: يتم استقبال الشكاوى من خلال الخط الساخن 16528 وعلى الموقع WWW.SHAKWA.EG، ويتم وضع اللافتات واللوحات الإرشادية برقم الخط الساخن والموقع الإلكترونى الخاص بالشكاوى وعلى شاشات العرض بجميع مبانى الركاب بمطار القاهرة الدولي، وكذا تعميمها بجميع مطارات الجمهورية.

كما تطرق الطيار محمد منار عنبة إلى أعمال تطوير وتحديث صالة 27 كبار الزوار، وأعمال تطوير منظومة سيور الحقائب بمبنى الركاب 3 بمطار القاهرة، وكذا تنفيذ المشاية الكهربائية لربط مبنى الركاب 2 بالجراج متعدد الطوابق بمطار القاهرة، وعملية إنشاء سور لمطار القاهرة الجوي؛ نظراً للتطور العمرانى السريع وقرب المنطقة السكنية من حرم مطار القاهرة الدولي.