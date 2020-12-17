شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعزي السودان بعد استشهاد جنود فى اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت مصر بخالص تعازيها للسودان الشقيق في ضحايا الاعتداء المؤسف الذي تعرضت له عناصر القوات المسلحة السودانية مساء يوم الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 حول منطقة "جبل أبو طيور" المتاخمة للحدود الإثيوبية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الجنود وخلّف عدداً آخر من المصابين في صفوف القوات السودانية إضافة إلى خسائر في المعدات. وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ، إنه إذ تؤكد مصر تضامنها الكامل مع السودان الشقيق وحقه في حماية أمنه وممارسة سيادته على أراضيه، وشجبها لهذه الاعتداءات غير المبررة، فإنها تتابع بمزيد من القلق تلك التطورات الميدانية الخطيرة وتأثيرها على الأوضاع الأمنية بالمنطقة، وتؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الممكنة لعدم تكرار وقوع مثل تلك الأحداث مستقبلاً بحق السودان الشقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تعزي السودان بعد استشهاد جنود فى اشتباكات على الحدود مع إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.