عبر الرابط التالي.. التعليم تتيح تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا لـ 3 إعدادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي. وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم: "يمكن لجميع طلاب الصف الثالث الإعدادي بجميع مدارس الجمهورية الرسمية والخاصة، تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونياً وذلك حتى 26/12/2020". ويمكن للطلاب التسجيل من خلال الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/​

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