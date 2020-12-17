لمنع تفشي كورونا.. الصحة تحدد 4 شروط لاستقبال الضيوف بالمنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
حددت وزارة الصحة والسكان، 4 شروط يجب الالتزام بها لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في حال استقبال ضيوف بمنزلك.
وقالت الوزارة، عبر صفحتها على فيسبوك: "عند استقبال الضيوف في منزلك، التزم بارتداء الكمامة، واغسل يديك بالماء والصابون باستمرار، وقم بتطهير الأسطح جيدًا، ولا تنسى التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن 1 متر بينك وبين الآخرين".
يذكر أن مصر سجلت ارتفاعا في معدلات الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من تصاعد الأرقام خلال الفترة القادمة.
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