محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: أوضحت وزارة الداخلية حقيقة ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بلاغ أحد الأشخاص مدعومًا بصورة لسيارة يقوم مالكها بطمس لوحاتها الخلفية. وذكرت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أنه بالفحص تبين أن مالك السيارة المُشار إليها يمتلك معرضًا لتجارة السيارات بالدقهلية وأنه اعتاد عرض صور للسيارات المعروضة للبيع بمعرضه على صفحته، ووضع لاصق أسود على لوحاتها المعدنية لعدم معرفة زائري الصفحة بأرقامها، للحيوله دون تواصلهم مع ماليكها وشرائها دون حصوله على عمولته. تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية توضح حقيقة طمس شخص للوحات السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.