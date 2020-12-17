ضبط مالك مصنع بحوزته 83 طن ملح فاسد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة (مالك مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص) بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (83,76 طن ملح) معبأة داخل شكائر وعبوات غير صالحة للاستهلاك الأدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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