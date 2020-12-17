شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تختار بلاك بورد لتحسين البنية التحتية للتعليم والتعلّم الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة بلاك بورد، وهي شركة عالمية رائدة في مجال برمجيات وحلول تكنولوجيا التعليم، اليوم أنها أبرمت شراكة مع جامعة القاهرة، إحدى الجامعات الرائدة في مصر، للمساعدة في دعم نجاح الطلاب. وتوظف جامعة القاهرة نظام إدارة التعلم السحابي المتكامل ومنصة Blackboard Learn وحلول الفصل الدراسي الافتراضي بالإضافة إلى نظام Blackboard Collaborate لإنشاء بيئة تعليمية متصلة تتميز بالمرونة والقدرة على التطوير مستهدفة ما يزيد عن 250.000 طالب موزعين على 27 كلية ومركز ومعهد.

تأسست جامعة القاهرة عام 1908 وهي أقدم جامعة حديثة في مصر. وتعد مؤسسة تعليم عالي رائدة إضافة إلى تصنيفها ضمن أفضل الجامعات في أفريقيا. وتواصل المؤسسة عملها الدؤوب في إكتشاف فرص جديدة مثل تدشين قسم مختص في الذكاء الاصطناعي يساعد الحكومات على الاستعداد لاحتواء عالم الذكاء الاصطناعي.

قال أوليج فيجلين، نائب الرئيس لشركة بلاك بورد أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا أن نتشارك مع جامعة القاهرة ونساعدهم على تحقيق أهدافهم الأكاديمية والتعليمية عبر الإنترنت». مضيفًا: «سيساعد نظام إدارة التعلّم السحابي المتكامل وحلول الفصل الدراسي الافتراضي جامعة القاهرة على تحقيق استراتيجيتها طويلة الأمد لتعزيز البنية التحتية للتعليم والتعلم الرقمي».

وتجدر الإشارة إلى أن العامل الرئيسي الذي أسهم في اختيار جامعة القاهرة لشركة بلاك بورد هو تواجدها المحلي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فضلاً عن الدعم المميز الذي يقدمه الفريق الإقليمي.

وأكد الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة: «لقد اخترنا بلاك بورد كشريك تعليمي وتعلمي للصعود بعملية التعلم نحو المستوى التالي وذلك من خلال نظام إدارة التعلم السحابي القوي والمرن وحلول الفصل الدراسي الافتراضي». وأضاف كذلك: «كنا بحاجة إلى حل يلبي احتياجاتنا الآن بالإضافة إلى التوسع بما يتماشى مع رؤيتنا للمستقبل. فتزامنًا مع ظهور جائحة كوفيد- 19 والتحول اللاحق إلى التعلم عن بعد، تأكدت حاجتنا إلى وجود حل يضمن الاستمرارية في ظل أوقات التحول والتقلبات التي نشهدها».

وإدراكًا لذلك، يوفر نظام إدارة التعلم السحابي وحلول الفصل الدراسي الافتراضي لبلاك بورد أساسًا راسخًا لمنصة Smart Campus التعليمية المطبقة في جامعة القاهرة، وهي مجموعة من الأنظمة المتكاملة والتي تشمل تطبيقات جهات خارجية مثل Assessment Gourmet ومراجع علمية وآلية كشف عن السرقات الأدبية وخصوصية البيانات وأنظمة السرية.

وفي هذا الشأن، أشار هاني الشاذلي، نائب الرئيس الإقليمي لبلاك بورد في منطقة الشرق الأوسط: «لطالما كانت مصر منارة للتعليم في جميع أنحاء المنطقة. لذا، يشرفنا الانضمام إلى تحالفٍ استراتيجي مع إحدى الجامعات الرائدة في البلاد. وسنطبق سنوات خبرتنا في خدمة ملايين المتعلمين على مستوى العالم، بالإضافة إلى توجيه خبرتنا المحلية لدعم جامعة القاهرة على نحوٍ أفضل».

نبذة حول بلاك بورد

بلاك بورد هي شركة رائدة في مجال تكنولوجيا التعليم وتقدم خدماتها لعملائها في قطاع التعليم العالي والمراحل التعليمية المدرسية والأعمال والحكومة في جميع أنحاء العالم. ونحن نربط بين الفهم العميق للتعليم وقوة التكنولوجيا لتطوير جوانب التعلم باستمرار. مهمتنا هي تعزيز التعلم بالعمل سوية مع مجتمع التعليم في العالم حتى يتمكن جميع المتعلمين والمعلمين والمؤسسات من تحقيق أهدافهم اليوم والاستعداد للغد.