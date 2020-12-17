شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لرفع مهارات 45 مسؤولا في «مشروعك» بالمحافظات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الأسبوع المقبل، دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين في مكاتب (مشروعك) بالمحافظات.

تأتي هذه الدورة، التي يستفيد منها ٤٥ متدربا، في إطار اهتمام الدولة المتنامى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموى الهام وماتوفره من فرص عمل، وفى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين في المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك).

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية الخميس، إن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ساهم في توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروعاً صغير ومتوسطاً بقروض 16،5 مليار جنيه، مشدداً على القائمين على ( مشروعك ) باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التي لاتحتاج إلى رأس مال كبير والتي يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأوضح شعراوي، أن (مشروعك) يعمل في إطار مبادرة البنك المركزى التي توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5 %، مؤكداً تشجيع الوزارة لاقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها في معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى.