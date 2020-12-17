شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التوريد لـ106 وحدة بمساكن بديل العشوائيات بسفاجا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، الخميس، فتح باب التوريد لعدد 106 وحدة سكنية للمستحقين بمساكن بديل العشوائيات كمرحلة اولي منها 30 وحدة تمليك و62 وحدة بعد اجتماعي و14 من وحدات المستأجرين من المواطنين الذين تم قبول ملفاتهم والذين أنهوا استكمال إجراءات الفحص، تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

أوضحت رئيس المدينة في تصريحات صحفية، أنه سيتم فتح باب التوريد لمدة أسبوع، على أن يتم إجراء القرعة مباشرة للمواطنين الذين وردوا القيمة المستحقة طبقا لطبيعة كل وحدة أو بلوك سكاني.

وأشارت إلى أن الإدارات المعنية بالوحدة المحلية اليوم تمكنت من ترقيم بلوكات مساكن الروضة تمهيدا لإجراء القرعة، وناشدت المواطنين بسرعة التوجه إلى مقر الوحدة المحلية لمعرفة القيمة التقديرية طبقا لطبيعة حالة كل مواطن وسدادها تمهيدا لتسليم الوحدات عقب انتهاء اسبوع التوريد مباشرة.