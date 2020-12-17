شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أمطار خفيفة ظهرًا على شمال محافظة البحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت المراكز الشمالية فى محافظة البحيرة سقوط امطار خفيفة ظهر اليوم، وكانت حالة الطقس اليوم تنبئ بجو شتوى وتلبدت السماء بالغيوم، وذلك بعد أن شهدت المحافظة خلال اليومين السابقين سقوط أمطار غزيرة على شمال وجنوب البحيرة.
وقرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تشغيل المدارس والمعاهد الأزهرية فى جميع أنحاء المحافظة بعد يومين من توقف الدراسة فى مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد.
واستأنفت حركة الصيد فى المحافظة من ميناء الصيد فى قرية المعدية التابعة لمركز إدكو وبوغاز رشيد الحدودي بين محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
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