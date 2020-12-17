شكرا لقرائتكم خبر عن فوز 15 مشروع بمليون جنيه فى ختام مسابقة «أم حبيبة» لريادة الأعمال بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت مؤسسة «أم حبيبة» بالتصفيات النهائية لمسابقة رواد ورائدات أعمال أسوان، باعلان فوز 15 مشروعا بجوائز مالية بقيمة مليون وعشرين ألف جنيه وثمان فرص تدريبية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي.

وخلال الحفل الختامي أعلنت إيمان عمران، ممثل عن السفارة الكندية الداعم لبرنامج «تنمية مهارات شباب أسوان» ومدير برنامج دعم الشركات الناشئة ،عبر برنامج زووم، عن تقديم جائزة المليون جنيه وعن مد برنامج ريادة الأعمال في أسوان إلى عام 2022.

وجاءت المشروعات الفائزة بالجوائز المالية جائزة بقيمة 40 ألف جنيه «zaynuba»، و«الربيع» لصناعة السيلاج جائزة بقية 40 ألف جنيه، و«خاتون سوب» جائزة بقيمة 40 ألف جنيه، وجائزة بقيمة 50 ألف جنيه «chunk»، و«مكاني ستور» جائزة بقيمة 50 ألف جنيه، و«كرمل» جائزة بقبمة 50 ألف جنيه، و«أنارتى» جائزة بقيمة 55الف جنيه، و«استوبا» لإعادة تدوير القماش 70 ألف جنيه، «ارجون أسوان» 70 ألف جنيه، وجائزة بقية 75 ألف جنيه «Freer»، و«أونست للاستشارات الزراعية» جائزة بقيمه 80 ألف جنيه، «طلباتك» جائزة بقيمة 100 ألف جنيه، و«الذهب الأسود» جائزة بقيمة 100 ألف جنيه، «123 خدمات إسعافيه وطبية» جائزة بقيمة 100 ألف جنيه، وجائزة بقيمة 100 الف «هارفيستر»، بالإضافة لـ 8 فرص تدريبية مقدمة من أكاديمية البحث العلمي.