شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لوزير الخزانة الأمريكي في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى إسرائيل ومصر والإمارات العربية المتحدة وقطر والسودان في آخر رحلاته الرسمية إلى الخارج في الأيام الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب.

ووفقا لموقع المونيتور تأتي زيارة منوشين في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى تعزيز المكاسب في إقناع قادة الشرق الأوسط بالاعتراف بإسرائيل في مبادرة استراتيجية لتطبيع العلاقات. وكما دفعت الإدارة دول الخليج العربي إلى حل نزاعها مع قطر، وهو خلاف اعتبره المسؤولون الأمريكيون حلقة ضعيفة في الأمن الإقليمي في ضوء طموحات إيران المتغيرة في المنطقة.

وبحسب بلومبرج والمونيتور قال مصدر مطلع ان زيارة منوشين تم تحديدها مبدئيًا في أوائل يناير. ولم يتضح ما إذا كان منوشين سيزور المملكة العربية السعودية ام لا. وكانت آخر مرة قام فيها منوشين بجولة في المنطقة في أكتوبر وسط مبادرة اتفاقيات التطبيع.

ويتوجه جاريد كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشارية، إلى إسرائيل الأسبوع المقبل وسيسافر من هناك إلى المغرب مع وفد إسرائيلي على متن أول رحلة تجارية مباشرة تربط بين البلدين.

وكانت قد وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل، كما وافق السودان على تطبيع العلاقات معها.