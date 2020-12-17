شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يهنئ وكيل مديرية التموين الجديد بمنصبه.. ويوجه بحملات تموينية مكثفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عبدالباسط عبدالمنعم عبدالجواد، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية الجديد، بمكتبه بالديوان العام لتهنئته بمهام منصبه الجديد، والعمل داخل المحافظة، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل قطاع التموين بالشرقية.

أكد محافظ الشرقية على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات التموينية، ومراقبة الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، والتصدي لمحاولات جشع التجار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح عبدالباسط عبدالمنعم، وكيل مديرية التموين، أنه تم وضع خطة عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية والمنشآت الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، فضلا عن تشديد الرقابة ومتابعة مستودعات البوتاجاز والمخابز للتأكد من الالتزام بالأوزان المقررة ووصول الدعم لمستحقيه.

يذكر أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر القرار رقم 189 لسنة 2020، بندب عبدالباسط عبدالمنعم عبدالجواد، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمستوى الوظيفي الأول بمجموعة الوظائف التخصصية المجموعة النوعية لوظائف الإقتصاد والتجارة بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، لشغل وظيفة وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، من المستوى الوظيفي مدير عام بمجموعة الوظائف التخصصية المجموعة النوعية للوظائف القيادية لمدة عام.