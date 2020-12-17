شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف: جودة مبروك لتسيير أعمال عميد كلية الآداب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، قرارا بقيام الدكتور جودة مبروك محمد الأستاذ بكلية الآداب بتيسير أعمال عميد كلية الآداب بالجامعة اعتبارا من اليوم ولحين تعين عميد للكلية.وقال رئيس الجامعة ان الدكتور جودة مبروك حصل على درجة الليسانس في اللغة العربية بتقدير عام جيد جِدًّا، عام 1992، ثم حصل على الماجستير بتقدير ممتاز عام 1997، والدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2000.وعمل بالعديد من الوظائف الإدارية، منها نائب رئيس قسم اللغة العربية بالكلية، ونائب رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي، في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما عمل قائمًا بعمل وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، ثم وكيلاً لكلية الآداب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم عميداً لكلية الآداب.

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