شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف قائم بتسيير أعمال عميد الطب البيطرى بمشتهر لحين اختيار العميد الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، قرارا بتكليف الدكتور محمد محمدى غانم الأستاذ بقسم طب الحيوان بكلية الطب البيطرى، بتسيير أعمال عمادة كلية الطب البيطرى.

يأتي القرار لحين شغل منصب عميد كلية الطب البيطري، حيث قدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها برئاسة الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، وعضوية الدكتور شعبان طه نائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة السابق، اجتماعاتها مؤخرا، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية.

وأكد الدكتور «السعيد» حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة، مشيرا الى ان لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري ضمت كلا من الدكتور محمد صبحى أبوسالم الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم، والدكتور حاتم حسين بكري الأستاذ المتفرغ بقسم الطب الشرعي والسموم.

واستمعت اللجنة خلال اجتماعاتها الى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

كما أصدر رئيس جامعة بنها، قرارا آخر بتكليف الدكتور سيد عبد الونيس عبد الله المشرف على المدن الجامعية بشبرا، للعمل نائبا للمشرف العام على المدن الجامعية، والذي يشغله الدكتور جمال سوسة، حيث صدر قرار رئيس الجامعة مؤخرا بتعيينه مشرفا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بالإضافة إلى عمله.