شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير السياحة والآثار: مصر ستنهى 2020 بتوافد 3 ملايين سائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار اليوم الخميس، إن مصر ستنهي عام 2020 بتوافد ثلاثة ملايين سائح ما يمثل 23 بالمئة من أعداد السائحين المسجلة في عام 2019.

تسببت إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد التي فُرضت في مارس في توقف شبه تام لقطاع السياحة الذي يسهم بما بين 12 و15 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي.

لكن في مايو تقرر السماح للفنادق بالعمل من جديد مع تحديد نسب الإشغال عند 25 بالمئة ثم زيادتها إلى 50 بالمئة، في حين استؤنفت رحلات الطيران مطلع يوليو .

وأضافت شلبي في مقابلة مع تليفزيون سكاي نيوز "القطاع توقف بالكامل... كان بيدخل مليار دولار شهريا وكان بيجلنا 13 مليون سائح سنويا... نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الدولة هنقفل السنة (عند) ثلاثة ملايين سائح بما يمثل 23 بالمئة مما تم تحقيقه العام الماضي".

وحول عودة مصر إلى تحقيق عدد السائحين المسجل في 2019 قالت شلبي "لا أعتقد أن يحدث ذلك في 2021 نتمنى 2022 تكون البداية فعلا للرجوع لأرقام 2019".