شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريبًا لإعداد المقبلات على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم مركز تنمية مدينة السلام التابع لمؤسسة الرعاية بالكنيسة الأسقفية، دورة توعية بعنوان "حياة أكثر تفاهماً بين الأزواج" لإعداد المقبلات على الزواج.

وقالت الكنيسة الأسقفية، فى بيان اليوم الخميس، إن التدريب تناول عرض للسلوكيات والممارسات التى تؤدى بالعلاقة الزوجية لحافة الهاوية مع شرح لأسباب الانفصال والطلاق، وتم تعريف المتدربات بالطرق التى تضمن استمرارية الزواج رغم وجود المشاكل، مشيرة إلى البرنامج يهدف إلى رفع الوعى بأهمية إتباع سلوكيات وممارسات تربوية واجتماعية تساعد المستهدفين وبصفة خاصة الأمهات والسيدات لتحسين وتنمية مهاراتهن فى مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن مؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية عضو فى لجنة منظمات الجمعيات الأهلية بالمجلس القومى للمرأة منذ العام 2016، ومؤسسة الرعاية الأسقفية للخدمات الاجتماعية (الابيسكوكير) هى الذراع التنموى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وتدير المؤسسة مراكز و مؤسسات التنمية و الخدمات الاجتماعية التابعة للكنيسة الاسقفية فى مصر.