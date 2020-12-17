5 خطوات للاستعلام عن الدفعة الثالثة للعلاوات الخمس من خلال الإنترنت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح الإدارة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاستعلام عن قيمة الدفعة الثالثة للعلاوات الخمسة، والتى من المقرر البدء فى صرفها أول يناير من العام الجديد 2021، لأصحاب المعاشات، وقامت بتنشيط موقعها لتمكن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة من الاستعلام من خلال الإجراءات التالية: 1- الدخول على الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. 2- ادخل على الاستعلام على الرقم التأمينى. 3- أدخل البيانات الأساسية: الرقم القومى – الاسم الأول للأم. 4- ضع علامة صح في المربع أنك لست برنامج روبوت. 5- اضغط على إرسال الطلب. للاستعلام اضغط (هنا) وتعد الفئات المستفيدة من العلاوات الخمسة اعتبارا من 1 يوليو 20016 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة 2.4 مليون مواطن منهم 1.9 مليون من القطاع الحكومى وحوالى 524 ألفا من العام والخاص، وأنها ستصرف بأثر رجعى وأكدت أن تكلفة العلاوات سنوياً ستصل إلى 7 مليارات جنيه ليكون إجمالى تكلفة صرف العلاوات 35 مليار جنيه.

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