محافظة الجيزة تنفذ حملات تطهير لمواجهة كورونا بالعمرانية وجنوب الهرم والطالبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم موسعه بالعديد من القطاعات بأحياء العمرانية وجنوب الجيزة والهرم والطالبية ومراكز أبو النمرس وأوسيم والواحات البحرية ومنشأة القناطر، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا. من جانبه أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أن الحملات استهدفت تطهير العديد من المنشآت الحكومية والشوارع الرئيسية والحيوية وعدداً من الشوارع الفرعية ومراكز الشباب والأندية ومكاتب الطب البيطرى ومحطات المياه والصرف والكهرباء والأسواق والكنائس والأديرة والمساجد ودور المناسبات والمواقف ووسائل النقل الجماعى ودور الأيتام والمسنين والبنوك ومكاتب البريد والسنترالات والمحاكم ومحطات مترو الأنفاق والقطارات ومحطات السكك الحديدية والأماكن السكنية التى بها حالات إصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه فى حى جنوب الجيزة تم تطهير مدارس الميدان الثانوية الصناعية بنات ووجيه بغدادى الثانوية بنات وأبو الهول القومية والشوارع المحيطة بتلك المدارس ومسجد الزهراء وشارع ربيع الجيزى ومحطة الجيزة الابتدائية ومركز الخدمات البريدية ومركز التطعيم الدولى وموقف سرفيس ميدان الجيزة ومكتب بريد شارع مراد وسنترال الجيزة ومستشفى ام المصريين ومستشفى رمد الجيزة وابحاث العيون والشوارع المحيطة . وفى حى العمرانية فقد تم تطهير نادى الشرقية للدخان بشارع خاتم المرسلين وبنك مصر والأهلى وكنيسة العذراء وشوارع الشعب وبسام الشريف وشكرى ومحمود سامى البارودى، والهرم وأحمد كامل وبمحيط سفارة بلجيكا ومبانى التأمين الصحى وقسم شرطة الطالبية. وفى حى الهرم تم تطهير شوارع الصفا والمروة والأربعين من كعبيش وكعبيش الرئيسي ومساكن الضباط بالرماية. وفى حى الطالبية بشوارع عباد الصالحين وسيد غنيم وأبوزيد عفيف وأبو المكارم ومحروس عتريس والامام على وعبد اللطيف وغضنفر الخياط وحسن عشرى ومحمد رضوان واحمد شوقى وكامل يونس وشحاته وجزء من عثمان محرم بالكونيسه والوحده الصحية . وفى مركز ومدينة ابو النمرس تم تنفيذ حملات تطهير الإدارة التعليمية ومكتب التموين والادارة الصحية ومستشفى ابو النمرس والسجل المدنى ومركز الشرطة ومكاتب البريد والوحدات الصحية ومراكز الشباب والشهر العقارى بقرى منيل شيحه وشبرامنت بالاضافه الى تطهير المنشأت الحكومية وعدداً من الشوارع الرئيسية والفرعية والوحدة الصحية بمركز منشأة القناطر كما تم تطهير سوق الاثنين بقرية مزغونه بمركز ومدينة البدرشين . وفى مركز الواحات البحرية تم تطهير شارع مبنى الوحدة المحلية وقسم الشرطة والادارة التعليمية وشارع بنك مصر والادارة الصحية ومستشفى الواحات والمدرسة الثانوية والشوارع المحيطة بها . وفى مركز ومدينة أوسيم تم تطهير مخزن انابيب البوتاجاز ومكاتب البريد والتموين والوحدة الاجتماعية بالزيدية . وكلف محافظ الجيزة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بالاصطفاف اليومي لجميع معدات التطهير ونشر فرق التطهير والتعقيم بكافة المناطق التى تم تحديدها بالاضافه الى اعطاء الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وذلك حفاظا علي سلامة المواطنين وكإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

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