شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المؤتمر الصحفى لإعلان نتيجة كلية الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لإعلان نتيجة قبول الطلاب الجدد المتقدمين لكلية الشرطة للعام الجديد وتم عرض فيلم تسجيلي عن جهود الأكاديمية . وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمى أمنى شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم وهى الأولى على المستوى الإقليمى صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية

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