شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنظم دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات العاملين بمبادرة "مشروعك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، التابع لوزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع المقبل دورة تدريبية متخصصة لرفع مهارات المديرين والعاملين فى مكاتب مبادرة "مشروعك" بالمحافظات، ويستفيد من هذه الدورة 45 متدربا.

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة المتنامى بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها التنموى الهام وماتوفره من فرص عمل، وفى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية برفع مهارات العاملين فى المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية أن "مشروعك" ساهم فى توفير أكثر من 900 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ أكثر من 158 ألف مشروعاً صغير ومتوسطاً بقروض 16,5 مليار جنيه مشدداً على القائمين على "مشروعك" باستحداث أفكار استرشادية مبتكرة لبعض المشروعات الصغيرة التى لاتحتاج الى رأس مال كبير والتى يمكن أن تساعد الشباب على بدء المشروعات الخاصة به.

وأشار شعراوى، إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لتذليل أية عقبات تواجه الشباب وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به والمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

ولفت الوزير إلى أن "مشروعك"، يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لاتتعدى 5 % مؤكداً تشجيع الوزارة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أهم روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية من ناحية ومساهمتها فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى.

من ناحية أخرى يواصل مركز تدريب سقارة برنامجه التدريبى للأسبوع الـ 15 بتنظيم دورتين عن تنمية مهارات العاملين بالإدارات الهندسية والتخطيط العمرانى والمشروعات والاشغالات والمحلات ودورة استخدام نظم المعلومات الجغرافية للعاملين فى وحدات المتغيرات المكانية ولجان تقنين واسترداد أراضى الدولة والتخطيط العمرانى فيما يستكمل المركز دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثانى على التوالى ويستفيد من هذه الدورات 72 متدربا من جميع المحافظات.

واحتفل المركز اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات العاملين بإدارات التفتيش المالى ودورة تنمية مهارات رؤساء الوحدات المحلية وسكرتيرى المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال إدارة الأزمات ودورة أساسيات التحول الرقمى واستفاد منها 99 متدربا من جميع المحافظات.