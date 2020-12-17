شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية: وزارة الداخلية سمحت لنا بزيارة 118 سجينًا بمناسبة الأعياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الأسقفية فى مصر، إن وزارة الداخلية سمحت للكنيسةالأسقفية الإنجليكانية، بزيارة السجناء المصريين والأجانب الذين ترعاهم الكنيسة، بمناسبة أعياد الميلاد.

وقالت سناء جميل، منسقة خدمة السجون بالكنيسة الأسقفية فى بيان: "تمكنت خدمة السجون من زيارة 52 سجينًا أجنبيًا وسجين مصرى واحد من ضمن الذين ترعاهم الكنيسة، وفى سجن النساء زرنا 46 سجينة مصرية 19أجنبية.

وأوضحت سناء: بدأت الزيارة بالسيدات ثم الرجال من جنسيات متعددة بينهم سودانين ونيجريين وبلجيكيين وروس ومن سيشيل وكينيا وبريطانيا واريتريا، كما قدم الكنن (رتبة كنسية) حمدي صدقى خدمة الصلاة للسجناء بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وقابلنا السجناء في المكتبة وبدأنا اليوم بالتسبيح وقدم القس وعظة للسجناء أكد فيها على الأمل في الله وعدم اليأس، متابعا، قدمنا سر التناول للسجناء وتركنا لهم هدايا العيد وتسلمنا منهم خطابات نرسلها لأهلهم

وبدأت خدمة السجون منذ أكثر من عشرين سنة، تقدم الخدمة للرجال والسيدات الأجانب نظرا لعدم وجود من يعولهم من الأهل والأصدقاء. تساعد الخدمة فى تقديم الاحتياجات الجسدية من خلال تقديم مواد غذائية وملابس وتقديم الاحتياجات الروحية من خلال العظة الشهرية الذى يقدمها القسيس يشوع شهريا بالإضافة إلي إحتفالات العيد الذى يقوم بها رئيس الأساقفة دكتور منير حنا وتقديم سر التناول لهم وتقديم الإحتياجات النفسية من خلال متابعتهم والاستماع لهم والتواجد معهم خلال الزيارة.