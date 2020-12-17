شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف آليات تجهيز المنازل للعزل المنزلى لحالات كورونا.. فيديو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو جراف نشرتة عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آليات العزل المنزلي للحالات المصابة بكورونا وتجهيز المنزل لعزل حالة منزليا .

ويوضح الفيديو المقصود بكلمة عزل منزلي، والطرق الخاصة بتجهيز المنزل لعزل المصاب بكورونا، وطالبت وزارة الصحة من المواطنين الحفاظ علي الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة، والالتزام بالتباعد البدنى .

وقال الفيديو إنه تم تجهيز أكثر من 21 مستشفي لعزل الحالات الطبية، و82 مستشفي حميات وصدر لاستقبال المواطنين وعلاجهم من كورونا.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 269 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105719 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 544 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 24 حالة جديدة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.