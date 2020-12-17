مساعد وزير الداخلية: 55 ألف طالب تقدموا للالتحاق بكلية الشرطة بينهم 10 آلاف خريجي كليات الحقوق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على قبول دفعه جديدة، وفقا لشروط التي سبق الإعلان عنها من خريجي الكليات والثانوية العامة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية بأن 55 ألف متقدم للالتحاق بكلية الشرطة ضمت 39 ألف ثانوية عامة وثانوية أزهرية، فيما تقدم 10 آلاف من خريجي كليات الحقوق و5 آلاف متقدم من مختلف التخصصات بقسم الضباط المتخصصين.

انطلقت فاعليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة المقبولين في كلية الشرطة 2020 بحضور اللواء دكتور أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة.

وينظم المؤتمر بمقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، لشرح معايير الاختيار والقبول التي أجريت هذا العام في اختيار العناصر وعدد المتقدمين وآليات التي اعتمد عليها فضلا عن موعد الدراسة بالنسبة لطلاب الجدد.

وسيتم الاتصال بالطلاب المقبولين أو إرسال رسائل على هواتفهم ليعقبها انهاء اجراءات الانضمام إلى صفوف حراس الوطن.

ويترأس المؤتمر اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وقيادات الاكاديمية وكلية الشرطة بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وأجرت أكاديمية الشرطة على مدار أسابيع الاختبارات مع المتقدمين للالتحاق، وانتهت إلى استبعاد البعض وانطباق الشروط على آخرين وصولا إلى كشف الهيئة والمثول أمام لجنة الانتقاء لاختيار أفضل العناصر.

وسيتم إجراء اتصالات تليفونية بالمقبولين لإبلاغهم بالقبول وموعد التوجه للكلية وإبلاغهم برقم السرية، حيث تجري أكاديمية الشرطة اتصالات بالطلبة الذين جرى قبولهم بعدما اجتازوا الاختبارات المقررة.

وكان باب التقدم للالتحاق بكلية الشرطة فتح وتقدم الآلاف من الطلاب لخوض اختبارات كلية الشرطة، وخاضوا مراحل الاختبارات، حتى وصلوا إلى مرحلة كشف الهيئة الذي يضم كبار قادة كلية الشرطة لاختيار أفضل العناصر.

أما طريقة الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فيتبع التالي: ـ يتم الحصول على نتيجة القبول بكلية الشرطة فور إعلانها من خلال الدخول على الرابط الخاص بها على موقع أكاديمية الشرطة " كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب_ تسجيل رقم الملف الخاص بالمتقدم_ ثم الضغط على الدخول.

وكشف مصدر أمني مسئول مزايا المقبولين بقسم الضباط المتخصصين بكلية الشرطة الذين يتمتعون بها من بينها أن مدة الدراسة عام واحد، ويمنح الدارس خلال الدراسة مكافأة توازي المرتب المقرر للمؤهل الجامعي الحاصل عليه.

وأضاف المصدر أنه يتم منح الخريج شهادة الدبلوم في مواد الشرطة ويعين ضابطا برتبة ملازم أول للحاصلين على البكالوريوس وبما لا يجاوز رتبة نقيب للحاصلين على الماجستير وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصلين على درجة الدكتوراة، ويتمتع بكافة المزايا المقررة لضباط الوزارة وأهمها الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية، و"المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات".

وأشار المصدر إلى أنه بالنسبة لطلاب من خريجي الثانوية العامة والأزهرية يتمتعون بالعديد من المزايا من بينها الترقية وفقا للخبرات والمهارات والكفاءة، الحصول على الدورات التدريبية والبعثات الخارجية، الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية ورعاية ثقافية، و"المصايف - الحج - العمرة - الرحلات - إلخ"، رعاية ثقافية "السماح بالدراسات العليا والبعثات" لرجل الشرطة وأسرته سواء في مستشفيات أو أندية الشرطة وتقديم أوجه الرعاية الاجتماعية.