"صعقاه في أماكن حساسة وشوها وجهه".. ليلة القبض على أب وأم عذبا طفلهما بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

اصطحبت مأمورية من قسم الهرم زوجين إلى سرايا النيابة للتحقيق معهما على خلفية اتهامهما بتعذيب نجلهما.

بداية الواقعة تعود إلى تكرار سماع "نهى مصطفى، 44 سنة، ربة منزل بمساكن كفر الجبل، لصوت صراخ طفل صادر من شقة أسرة حضرت للإقامة بالعقار منذ أسابيع قليلة.

في إحدى المرات انتهزت الجارة خروج الأبوين واصطحبت الطفل إلى شقتها واقنعته بتصويره فيديو روى فيها الطفل "مصطفى" الذي لم يتعد السبع سنوات، معاملة والديه السيئة له.

وقال الطفل إن والداه اعتادا تعذيبه وصعقه في مناطق حساسة بل وصل الأمر "بيرشوا عليا ميه سخنة ويعلقوني في السقف" مضيفا "بابا بيعلقني وماما بتضربني بالحديدة وتكويني بالنار".

سرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بسرعة ضبط المتهمين.

تحريات الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم، توصلت إلى أن والد الطفل يدعى "مصطفى.م." وشهرته "مصطفى دبور" مسجل خطر، وزوجته "حنين.م. ع" لها معلومات جنائية أيضا.

مع تداول الفيديو اصطحب الزوجان طفلهما وتواريا عن الأنظار خشية ضبطهما لكن رجال المباحث تتبعوا هاتفهما المحمول حتى أمكن تحديد مكانهما.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان هاني عجلان ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم من ضبطهما وبصحبتهما الطفل وتم اقتيادهما إلى القسم.

وأبلغت الشرطة نجدة الطفل برئاسة صبري عثمان لتوفير الرعاية الشاملة للطفل لحين تحديد مصيره من قبل النيابة العامة.