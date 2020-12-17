للحد من الحوادث.. الداخلية تفحص سائقي حافلات المدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن والإدارة العامة للمرور بالتعاون مع الجهات المعنية، المرور على المدارس والقيام بفحص السائقين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وفحص المركبات ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها في قانون المرور.

كما تم عقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة.

أسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية – الشرقية – الفيوم – المنيا – أسيوط – سوهاج ) بالمرور على 19 مدرسة بإجمالي فحص 268 حالة تبين إيجابية 7 حالات بين السائقين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال فحص قائدي الحافلات المدرسية للحفاظ على أرواح الطلاب.