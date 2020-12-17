محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:
تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشفاء العاجل لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم: "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".
وتابع الرئيس: "وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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