أول تعليق من السيسي على إصابة ماكرون بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تمنى الرئيس عبدالفتاح السيسي الشفاء العاجل لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيسي، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم: "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".

وتابع الرئيس: "وأؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء.. حفظ الله جميع شعوب العالم".​