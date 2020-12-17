وزير الزراعة يبحث مع سفير تايلاند بالقاهرة تعزيز سبل التعاون الزراعي بين الجانبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وسفير مملكة تايلاند بالقاهرة يورتايورن إيوتكسان، تعزيز سبل التعاون الزراعي بين البلدين.

وأعرب وزير الزراعة عن ترحيبه بتوسيع آفاق التعاون الزراعي الثنائي لتحقيق الاستفادة المرجوة من تبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والسفير المفوض التجاري بالسفارة التايلاندية بالقاهرة تاليرنجساك فونجسامورن، على أن يشمل التعاون المشترك، زراعة أصناف الأرز والمحاصيل التي تتحمل الملوحة والجفاف واستخدام التكنولوجيات والتطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي في الزراعة، ليس فقط في تحليل البيانات وزيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية والتحكم في المياه ولكن للمراقبة والتتبع لكافة مراحل زراعة المحاصيل من حيث احتياجات التربة من الأسمدة والمبيدات وكميات المياه المحددة والأمراض والآفات ومناطق توزيع زراعة المحاصيل على مستوى الجمهورية، والاستزراع السمكي وتنمية مصايد الأسماك.

وشملت مجالات التعاون المقترح، دعم الاستثمارات التايلاندية في مجال إنتاج تقاوي الخضر في مصر، وتعزيز علاقات التعاون التجاري بين البلدين من المنتجات الزراعية، فضلا عن تبادل الخبرات والاستثمارات بين الجانبين في مجال تصنيع الأمصال واللقاحات البيطرية، ومجال نظم الري الحديثة، وبناء القدرات في الأبحاث الزراعية التطبيقية، من خلال مراكز البحوث الزراعية المصرية متمثلة في مركز البحوث الزراعية بكل معاهده المتخصصة في كافة مجالات الزراعة ومركز بحوث الصحراء بتخصصه في مجال الزراعة في المناطق الصحراوية والجافة ومكافحة التصحر بكل أشكاله.​