شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد غذائية وأدوية مجهولة المصدر في حملات تفتيشية ورقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبه، ترأس أحمد إبراهيم، مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية ورقابية على الأنشطة التجارية بنطاق المدينة، تم من خلالها تحرير محضر جنح ا د ط ضد أحد أصحاب مصانع الشيكولاتة بمنطقة الروبيكي بالعاشر، وذلك لإدارته النشاط بدون ترخيص من الجهات الحكومية، وإنتاجه شيكولاته مجهولة المصدر، وتم التحفظ على ١٠ شيكارة سكر أبيض زنة الواحدة ٥٠ كيلو بإجمالي ٥٠٠ كيلو سكر، وكذلك٢٠ كرتونه شيكولاتة سائلة من إنتاج المصنع على ذمة المحضر، كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للقرار ٣٣٠ لسنة ٢٠١٧، بالإضافة إلى تحرير ٣ محاضر جنح ا د ط ضد أصحاب أنشطه لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية.

فيما قامت إدارة تموين ديرب نجم، بتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية المختلفة، ومستودعات البوتاجاز والتجار التموينيين والمخابز لضبط المخالفين، وتم تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالمجيد، مدير الإدارة، ورئيس الرقابة محمد أنور، ومفتشي الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم ٢٥٢٤ جنح ا د ط، ضد «م. ع. م»، مندوب شركة وذلك لاتجاره في ٤ كرتونة أدوية بيطرية مجهولة المصدر، والمحضر رقم ٢٦٧١ جنح ا د ط، ضد «ع. ع. ع» لحيازته لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والمحضر رقم ٢٦٧٢ جنح ا د ط، ضد «م. م. م» لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والمحضر رقم ٢٦٧٣ جنح ا د ط، ضد «ق. ش. م» لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدي مذبوحة خارج المجازر الحكومية، والمحضر رقم ٢٧١٢ جنح ا د ط، ضد «ع. ش. ا» لحيازته وعرضه للبيع شيكولاتة مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار وتم التحفظ على ٧ كيلو شيكولاتة، والمحضر رقم ٢٧١٣ جنح ا د ط، ضد «ك. ا. ك» لحيازته وعرضه للبيع ٢٠٠٠ كيلو قشر فول صويا بدون مستندات أو فواتير تدل على مصدره، والمحضر رقم ٢٧١٤ جنح ا د ط، ضد «م. ا. م» بناحية شبرا صورة لصاحب مصنع أعلاف، لحيازته وعرضه للبيع٢٠٠٠ كيلو ردة، و٢٠٠٠ كيلو علف إنتاجي بياض بدون فواتير أو مستندات، والمحضر رقم ٢٧١٥ جنح ا د ط، ضد «م. م. م»، لحيازته سلع تموينية لبيعها في السوق السوداء ،٩٠٠ كيلو سكر تمويني، و٢٠٤ لتر زيت تمويني، و١٠٠ كيلو أرز تمويني، بالإضافة إلى تحرير ٢٩ تقرير ضد مخابز مخالفة لإثبات حالة نقص بالموازين، وعدم مطابقة الخبز للمواصفات التموينية وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون الصرف والإعلان عن مواعيد التشغيل.

كما شنت إدارة تموين منيا القمح، حملة تفتيشية ورقابية برئاسة على عبدالمحسن، مدير الإدارة، وكرولس عبدالملك، رئيس الرقابة، بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، أسفرت جهود الحملة عن تحرير المحضر ٤٤٤٩ جنح ا د ط، ضد «ع. ص» صاحب محل جزارة بميت بشار، لحيازته وعرضه للبيع لحوم مفرومة منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ١٠كيلو جرام، والمحضر ٤٤٥٠ جنح ا د ط، ضد صاحب فرش لبيع الأسماك بناحية شبرا السلام، لحيازته وعرضه للبيع أسماك منتهية الصلاحية وتم التحفظ على ٣٥ كيلو جرام، والمحضر ٤٤٩٧جنح ا د ط ضد «ر. أ» تاجر تموين لعدم ممارسة النشاط، والمحضر ٤٤٩٨جنح ا د ط ضد صاحب مخزن لبيع السلع الغذائية، لإدارة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، والمحضر ٤٤٩٨ جنح ا د ط ضد «ع. ز» تاجرة تموينية بالربعماية لعدم ممارسة النشاط، بالإضافة إلى تحرير 6 محاضر لتجار تموين وأصحاب محال تجارية ومخابز لعدم ممارسة النشاط وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.