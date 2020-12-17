شكرا لقرائتكم خبر عن «مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة»..فيلم وثائقي بقصر ثقافة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث قدم قصر ثقافة المنيا عرض فيلم وثائقي عن مدينة العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة.

تبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة 49 ألف فدان، ويبلغ عدد السكان المُستهدف حوالي 2 مليون نسمة، وجاري تنفيذ مرافق المنطقة الشاطئية ومنطقة الإسكان الاجتماعي المميز، وقد تم الانتهاء من تحويل الطريق الساحلي بطول 38 كم وجاري تنفيذ وصلة جنوب مارينا بطول 10كم، والمرحلة الأولى من عدد من الأبراج الشاطئية، والمرحلة الأولى من المدينة التراثية، والمرحلة الأولى من جامعة العلمين للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، وجاري تنفيذ كباري للمشاة وكباري البوغاز، والعديد من عمارات الإسكان المتميز بمنطقة الداون تاون، وأعمال حماية الشواطئ، وقد تم تنفيذ ممشي السياحي على الكورنيش بطول 14 كم.

أما العاصمة الإدارية الجديدة فمن أجل تطوير القاهرة إلى مركز سياسي وثقافي واقتصادي رائد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال بيئة اقتصادية مزدهرة تدعمها الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتحقيق التنمية المستدامة لضمان الحفاظ على الأصول التاريخية والطبيعية المميزة التي تمتلكها القاهرة، وتسهيل المعيشة فيها من خلال بنية تحتية تتميز بالكفاءة، تم تخصيص مساحة 170 ألف فدان لإنشاء العاصمة الإدارية شرق مدينة القاهرة وذلك لموقعها المتميز وقربها من منطقة قناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية ويبلغ عدد السكان المستهدف خلال المرحلة الأولى بمسطح 10.5 ألف فدان حوالى 5 مليون نسمة بالإضافة إلى عدد 40 إلى 50 ألف موظف حكومي يتم نقلهم بالمقرات الجديدة، مع التخطيط لزيادة الطاقة الإستيعابية إلى 100 ألف موظف بعد الثلاثة أعوام الأولى. وذلك لطلاب النشاط الفنى لمدرسة الحديثة الأعدادية بنات في إطار زيارتهم للقصر ،كما قدم طلاب المدرسة عرضا استعراضيا على بعض الأغانى الوطنية .