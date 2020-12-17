شكرا لقرائتكم خبر عن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بديوان الشرقية يعلن «كشف حساب العام» (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ممدوح الشرقاوي، مدير مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا بديوان عام محافظة الشرقية، إن المركز يقوم باستقبال الطلبة والعاملين بالجامعة وجميع فئات المجتمع، لإعدادهم وتدريبهم بما يتناسب مع تخصصاتهم على يد نخبة من المدربين المتخصصين ذوي الكفاءة والخبرة.

وأضاف مدير المركز في تصريحات صحفية، الخميس، أنه خلال الفترة من يناير حتي نوفمبر ٢٠٢٠، تم تنفيذ اعمال تطوير بالمركز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتدربين، ومنها إنشاء صفحة خاصة للمركز على FACEBOOK للترويج لنشاط المركز والخدمات المقدمة به، وإضافة موقع المركز وصوره على خرائط جوجل لسهولة موقع المركز والوصول إليه، وصيانة شاملة للإضاءة والتكيفات بالمركز، بالإضافة إلى تنفيذ خطة دعاية وإعلان للمركز بعمل لافتات حديثة، فضلا عن تخصيص رقم موبيل للمركز ( ٠١٥٥٥٥٣٠٩٠٥) لسهولة التواصل والإجابة عن استفسارات العملاء في أي وقت، وكذلك طباعة نسخة محدثة من شهادات المركز ملونة بالظرف الخاص بالشهادة تليق بالمركز وديوان عام محافظة الشرقية، واستحداث الدورات والاختبارات الدولية المتخصصة للمعلمين والأطباء، واعتماد مدربين جدد بالمركز لرفع كفاءة الدورات التدريبية وتنوعها وزيادة إقبال الطلاب عليها فضلا عن رفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلي.

يذكر أن المركز يُعد من أكبر المؤسسات التعليمية الحكومية في مجال الحاسب الآلي، ومن خلاله يحصل المتدرب على شهادة مختومة بشعار الجمهورية مع نهاية كل برنامج تدريبي.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بأهمية دور مركز تدريب علوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا التابع لديوان عام المحافظة، والحاصل على شهادة الأيزو ٩٠٠١ لسنة ٢٠٠١، والمركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم مراكز التدريب برئاسة مجلس الوزراء، لما يقدمه من برامج تدريبية على الحاسب الآلي، وكذلك البرامج المتخصصة والمتمثلة في هندسة جرافيك وتصميم البرمجة، ويمنح دورات «التنمية البشرية- الموارد البشرية- بنوك بورصة- تحكيم دولي» .