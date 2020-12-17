شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار نائب رئيس جامعة بنها السابق عضوًا بـ«اعتماد الجامعات السعودية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت المملكة العربية السعودية، الدكتور حسين المغربى نائب رئيس جامعة بنها السابق لشئون التعليم والطلاب، عضوا باللجنة الدولية للاعتماد الأكاديمي للجامعات بالسعودية، مع عدد من الخبراء من ايرلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا.

وأعرب الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، في تصريحات صحفية، الخميس، عن سعادته وفخره بهذا الإنجاز الذي حققه الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة السابق، باعتباره أحد خبراء الجودة والاعتماد الأكاديمي، مشيرا إلى أن جامعة بنها تزخر بالعديد من العلماء والأساتذة في مختلف المجالات العلمية والبحثية والذين يحققون نجاحات تعد فخرا للجامعة وجميع العاملين بها.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لنائب رئيس الجامعة السابق على هذا الاختيار الذي صادف أهله، متمنيا له التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأكد الدكتور حسين المغربي، أهمية عمليات الاعتماد الاكاديمي للتأكد من وجود نظام داخلى للجودة يتابع ويطور جودة عمليات التعليم والتعلم والبحث العلمي والمشاركة المجتمعية بالجامعات.

يذكر أن «المغربى»، حاصل أيضا على دبلوم الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي من جامعة ملبورن باستراليا، وترأس عددا من زيارات الاعتماد الأكاديمي بجامعات بمصر والمملكة العربية السعودية.