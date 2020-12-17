شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارات لرئيس مجلس الوزراء.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 51، قرارين لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي.

وشمل العدد قرار رقم 45 لسنة 2020، باعتبار مشروع مأخذ وخطوط المياه العكرة من نهر النيل إلى العاصمة الإدارية الجديدة بطاقة 1.5 مليون م3/اليوم من أعمال المنفعة العامة.

وقرار رقم 2359 لسنة 2020، باعتبار مشروع تطوير ورفع كفاءة وإنشاء حارة ثالثة لطريق رافد جمصة بطول 50 كيلو مترًا وإنشاء دورانات للخلف أسفل الكباري العلوية من أعمال المنفعة العامة

51 مؤمن by Asmaa Mohamed