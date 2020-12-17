شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: المخطط الاستراتيجي لبنها ركيزة أساسية للتنمية العمرانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أهمية المخططات الاستراتيجية كركيزة أساسية للتنمية العمرانية ومكون ضروري للتنمية الشاملة.

وشدد المحافظ خلال الإجتماع الذي عقده، الخميس، بحضور المهندسة سلوي عبدالوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، واللواء هشام خشبة السكرتير العام وهانم البيطار مدير عام الشؤون الاقتصادية والاستثمار، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها وعدد من الاساتذة في مجال التخطيط العمراني بالهيئة وبالجامعات المصرية، لمناقشة تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة بنها بعد اخر اعتماد له في 2012 وذلك لاضافة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة لاسيما بعد حدوث تغير في معدل النمو السكاني، على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية المختلفة للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن للحفاظ على حق الدولة والقضاء على البناء العشوائى وتسهيل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء بما يطابق القوانين العامة بالاضافة إلى عمل الدراسات اللازمة في جميع قطاعات التنمية العمرانية في مجالات السكان والاسكان والخدمات والاقتصاد والبنية الأساسية والطرق والاستفادة من الاصول والممتلكات الموجودة بالمحافظة لخلق فرص عمل للشباب ومحاربة البطالة وزيادة الاستثمارات.

وقال المخافظ إنه كان من الضروري مراجعة خطط التنمية لقطاع العمران بجميع محاوره من خلال إعادة التخطيط للمدينة لرسم أدوارها الجديدة، التي يمكن أن تلعبها في منظومة التنمية العمرانية والاقتصادية في إطار الخطة القومية للتنمية الشاملة.

وأثنى المحافظ على المجهودات التي تقوم بها الهيئة في إعادة رسم خريطة التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتعاون البناء الذي تقوم به مع جميع الجهات والهيئات، للوصول إلى رؤية قومية شاملة للتنمية العمرانية، تتوافق مع توجهات ومتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي تشهدها الدولة في جميع المجالات.

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ القليوبية، بعض التطورات التي تشهدها المحافظة في جميع القطاعات، وخاصة المشروعات التي تمت في قطاع البنية الأساسية الطرق وتطوير مدينة بنها وكورنيش النيل وتطوير وزراعة مدخل المنطقة الاستثمار ية بمدينة بنها.

من جانبهم، عرض مهندسو الهيئة العامة للتخطيط العمرانى المخطط الاستراتيجى ووضع دراسات مفصلة لكل قطاع من قطاعات التنمية العمرانية والإقتصادية والإجتماعية، وكذلك تنمية أنشطة التجارة والأعمال وتنمية المرافق والبنية الأساسية للمساهمة في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .