شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ورش عمل لـ «تنمية روح الابتكار» بـ «تعليم القليوبية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين بتعليم القليوبية، إنه تقرر إطلاق ورش عمل تنمية روح الابتكار بإلإدارات التعليمية، مشيرا إلى أنه تم عمل الورشة الأولى بالمدرسة الرسمية للغات في قها لتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الطلبة الموهوبين.

أضاف مدير إدارة الموهوبين، أن وزارة التربية والتعليم تتبع أساليب علمية متطورة في رعاية وصقل الموهوبين وتنمية مهاراتهم، مشيرا إلى أن أجهزة المديرية لا تألوا جهدا في توفير الرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لكل الطلاب الفائقين والمتميزين في كل المجالات.

وعقد صلاح محروس مدير إدارة قها التعليمية، والدكتورة أمنية فاروق وكيلة الإدارة اجتماعا حضره رؤساء الأقسام ومديري المراحل بديوان الإدارة لوضع خطه العمل للفترة القادمه وحصر أعداد العاملين بالديوان وتخفيض الأعداد للاستعانه بالزيادات في سد العجز بالمدارس وفقا للمعدلات القانونية وعرض المعوقات والمشكلات.

وأكد «محروس» على عدم تعطيل العمل وارسال جميع البيانات للمديرية والانتهاء من استمارات الإعدادية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية وحسن التعامل مع المواطنين وأولياء الأمور وسرعة انجاز الأعمال.