شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توجه بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة كورونا بمستشفى بولاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، مستشفى بولاق العام لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية، والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، يرافقه الدكتور محمد منصور مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة والمهندس عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

كما زار نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة وغرف العزل والرعاية المركزة للاطمئنان على المرضى، كما وجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد نائب محافظ الجيزة، مستشفى إمبابة العام لمتابعة سير انتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم الطبية بكامل طاقتها، وتفقد نائب المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ وغرف العزل وقسم الرعاية المركزة وقسم الأشعة ومعمل التحاليل وبنك الدم للاطمئنان على المرضى، ووجه بتقديم أوجه الدعم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، كما أعرب نائب المحافظ عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.