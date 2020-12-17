شكرا لقرائتكم خبر عن راهبات القديسة حنة بديروط يحتفلن بعيد تأسيس الرهبنة منذ 154 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكنيسة الكاثوليكية، إن راهبات بنات القديسة حنة بكنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بديروط، احتفلن بعيد تأسيس الرهبنة الـ 154، حيث ترأس صلاة القداس الإلهى الأب يسى زكريا، راعى الكنيسة، وبحضور شعب الكنيسة، وقد ألقت العظة الأخت سامية بريز رئيسة دير الراهبات بديروط حول "رهبانية بنات القديسة حنة"، وتأسيسها فى يوم 8 ديسمبر 1866 فى بياتشنسا إيطاليا مع الطوباوية روزا غاتورنوا .

وتابعت الكنيسة في بيان اليوم، أن الراهبة سامية بريز، ‏حياتنا مكرسة في الكنيسة وأننا مدعوات إلى تعزية العالم حيث تقدم جمعية بنات القديسة حنة خدماتها الصحية والتربوية والرعوية تحت شعار” مدعوات لتعزية العالم ” لأن الحياة الرهبانية هدفها وأساس دعوتها هو يسوع المسيح، مشيرة إلى أن التكريس هو عمل الهي حيث يكشف الله ذاته للإنسان إلى المدعو وأن يعلن له عن عمق حبه ويدعوه أن يعيش له بالكامل ، فالحياة الرهبانية هي القلب النابض في الكنيسة والذي يترجم هذا الحب إلى أعمال خدمة .