شكرا لقرائتكم خبر عن انحسار الأمطار وعودة الشبورة.. تفاصيل الطقس والظواهر الجوية حتى آخر اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد اليوم الخميس ، استقرارا نسبيا فى الأحوال الجوية، على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تنحسر فرص الأمطار، ولكن تعود الشبورة الكثيفة فى الظهور مرة أخرى .
وينشر ”الخليج 365” تفاصيل طقس اليوم الخميس ، على كافة أنحاء الجمهورية ، كما يلى :
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة
- طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة
- طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
- فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى
- أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى
أمطار خفيفة على مناطق من الإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم
- أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح
- أمطار خفيفة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر
- شبورة مائية صباحا تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .
- يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى
- الطقس بارد ليلا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.
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