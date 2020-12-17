شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والإمارات .. تعرف على حجم التبادل التجاري بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت زيارة ولى عهد أبو ظبى ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان إلى القاهرة أمس، ولقاءه الهام بالرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على العلاقات التجارية الراسخة التى تتمتع بها البلدين.

وتمثل مصر الشريك التجاري السادس عربيا للإمارات والشريك ال 21 عالميا، فيما تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيا لمصر والعاشر عالميا، وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الإماراتية في أجهزة التليفزيون والأثاث والكابلات الكهربائية والمنتجات الزراعية والمواد العطرية والمشروبات والخضراوات المجمدة.

فيما تضمنت الواردات المصرية من الإمارات أنابيب نقل النفط والأدوية والبولى بروبلين والبولى إيثيلنى والبولي إيثيلني للاستخدامات الطبية والمصنوعات من الحديد والصلب والسكر المكرر .

وشهدت صادرات مصر إلى الإمارات ارتفاعا ملحو ظا بنحو 86.4 % منذ 2015 وحتى 2019 ؛ إذ سجلت ارتفا عا من 1.11 مليار دولار إلى 2.07 مليار دولار.

كما سجلت الواردات المصرية من الإمارات ارتفا عا أي ضا ولكن بنسبة أقل تبلغ 19.4 % فقط من 1.49 مليار دولار خلال 2015 حتى 1.78 مليار دولار في العام الماضي.

ويصب الميزان التجاري بين الدولتين لصالح الاقتصاد المصري حيث تجاوزت قيمة الصادرات المصرية للإمارات قيمة واردتها من هناك عدا عام 2015.