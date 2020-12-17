شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الشيخ محمود على البنا..سجل المصحف المرتل للإذاعة بطلب من الرئيس جمال عبد الناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الخميس، 17 ديسمبر، ذكرى ميلاد الشيخ محمود على البنا، أحد أشهر قراء القرآن الكريم فى مصر والعالم الإسلامى.

الخليج 365 يقدم 10 معلومات عن الشيخ محمود على البنا فى ذكرى ميلاده كما يلى:

1. ولد الشيخ محمود على البنا فى قرية شبرا باص مركز شبين الكوم بالمنوفية فى مثل هذا اليوم 17 ديسمبر 1926.

2. حفظ الشيخ محمود على البنا القرآن الكريم فى كتاب القرية على يد الشيخ موسى المنطاش وهو فى التاسعة من عمره.

3. انتقل إلى مدينة طنطا لدراسة العلوم الشرعية بالجامع الأحمدى.

4. اختير قارئاً لجمعية الشبان المسلمين عام 1947.

5. التحق الشيخ محمود على البنا بالإذاعة المصرية عام 1948، وكانت أول قراءة له على الهواء فى ديسمبر 1948 من سورة هود.

6. اختير قارئاً لمسجد عين الحياة فى نهاية الأربعينيات، ثم مسجد الإمام الرفاعى فى الخمسينيات، وانتقل للقراءة بالجامع الأحمدى فى طنطا عام 1959، وظل به حتى عام 1980 حيث تولى القراءة بمسجد الإمام الحسين حتى وفاته.

7.فى عام 1967 سجل المصحف المرتل للإذاعة بناء على طلب من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

8. زار الشيخ محمود على البنا العديد من دول العالم، وقرأ القرآن فى الحرمين الشريفين والحرم القدسى والمسجد الأموى ومعظم الدول العربية وزار العديد من دول أوروبا ومن ضمنها ألمانيا عام 1978

9. اختير نائباً لنقيب نقابة القراء عند إنشاء النقابة عام 1984.

10. توفى الشيخ محمود على البنا فى 20 يوليو 1985م. ودفن فى ضريحه الملحق بمسجده بقريته شبرا باص.