شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2020.."البحوث الإسلامية": 544 ألف فتوى مباشرة لجميع لجان الفتوى و إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير السنوي لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف لعام 2020، أن ‏ لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة ‏فى كل مدن ومراكز الجمهورية أجابت على نحو (419927) سؤالًا خلال عام 2020 فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ‏ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، حيث تم الرد عليها ‏بشكل مباشر، فضلًا عن الرد على بعض الشبهات المثارة حاليًا، وذلك فى إطار توجيهات فضيلة ‏الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب- شيخ الأزهر، وتنفيذًا لخطة المجمع ‏لمواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر عن غير المؤهلين لها لحماية المجتمع ‏من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن الفتاوى الواردة ‏إلى اللجان تنوعت بين عبادات ومعاملات وأحوال شخصية ومواريث تمت ‏الإجابة عنها جميعًا من متخصصين فى لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر ‏والتى يشرف عليها أساتذة من كبار العلماء بالأزهر، واللجان الرئيسة والفرعية ‏بمحافظات الجمهورية والتى تحوى أمناء فتوى من المؤهلين للإجابة على ‏أسئلة واستفسارات الناس بشكل مبسط، كما شهدت اللجان أيضًا الإجابة عن ‏أسئلة المواريث وتقسيم التركات التى تصل إلى اللجان سواء من الجمهور ‏العادى أم من بعض المؤسسات الرسمية، هذا بالإضافة إلى القضايا الأسرية ‏التى قدمت اللجان حلولًا لها من خلال توصيف الطلاق والتكييف الفقهى له‎.‎

وأوضح الأمين العام أن اللجان لا يقتصر عملها على الرد على الأسئلة فقط، ‏وإنما تقوم بدور آخر مهم يتمثل فى حل المشاكل الأسرية الناتجة عن قضايا ‏الطلاق أو الميراث بحضور جميع الأطراف من خلال الاستماع إليهم ‏والتوصل إلى حلول ترضى الجميع، بالإضافة إلى حل قضايا ‏الطلاق من خلال توصيف الطلاق بحضور الزوج والزوجة والتدقيق فى كل ‏لفظ أو فعل حول المشكلة حتى يمكن القيام بالتكييف الفقهى للطلاق والترجيح ‏بين الآراء الفقهية فى حالة وجود أكثر من رأى للعمل على حماية الأسرة من ‏التفكك والانهيار، حيث يتم العمل على إزالة كافة الخلافات الأسرية التى قد ‏تؤثر على الحياة فيما بعد باستخدام أفضل الطرق الفعّالة لحل المشكلات ‏الأسرية والاجتماعية الواردة على اللجنة، والتغلب عليها للحفاظ على وحدة ‏الأسرة التى تمثل القاعدة الرئيسة لبناء المجتمع‎.‎

وأشار عياد إلى أن لجان الفتوى الرئيسة والفرعية تنتشر فى كل محافظات ‏الجمهورية، حيث يبلغ عددها نحو (230) لجنة تعمل يوميًا من الثامنة ‏صباحًا إلى الثانية عصرًا، وفى بعض المحافظات تعمل فترة مسائية حتى ‏الثامنة مساء‎.‎

وقال إنه في إطار تلبية احتياجات الناس وتيسيرًا عليهم خصوصا مع الظروف والأحداث التي نعيشها نتيجة فيروس كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية؛ كثف المجمع من خدمة الفتاوى الإلكترونية، حيث يتم استقبال الأسئلة عبر موقع المجمع الإلكتروني من خلال المركز الإعلامي للمجمع، وإرسالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة، ثم إرسال الإجابات إلى المستفسرين مرة أخرى، حيث لا تستغرق الردود على الأسئلة سوى وقت قليل، كما أنها تتمتع بالسرية التامة لرفع الحرج عن الناس وإتاحة الفرصة أمامهم في الاستفسار عن ما يتعلق بكل شئون حياتهم، حيث بلغ عدد الفتاوى الواردة على الموقع الإلكتروني منذ إنشائه نحو 124 ألف فتوى؛ تمت الإجابة عليها من أعضاء لجنة الفتوى الرئيسة ، وعندما تحتاج الفتوى إلى حضور المستفتي يتم توجيهه لأقرب مقر لجنة فتوى من اللجان المنتشرة على مستوى مدن ومراكز الجمهورية، لمزيد من الإيضاح لسؤاله حتى تتم الإجابة عنه بدقة.

وفي إطار مواجهة الأحداث والنوازل التي صاحبت فيروس كورونا المستجد قام المجمع من خلال لجنة الفتوى الرئيسة بإصدار العديد من الفتاوى والبيانات التي كُشف فيها على أنه ينبغي احترام الموتى وتطبيق أحكام الشريعة على الموتى بسبب هذا المرض كغيرهم مع الالتزام بالإجراءات المحددة من قبل المختصين، بالإضافة إلى بيان الأحكام الفقهية المختلفة التي صاحبت الظروف والأحداث التي نعيشها جميعا، وهي أحكام تم الاستعانة فيها بمتخصصين من الأطباء والخبراء.